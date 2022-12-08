Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Batı Cava eyaletindeki Ciranjang kentinin 14 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,8 olduğunu ve 123 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Başkent Cakarta'da hissedilen ve herhangi bir can kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

- 21 Kasım'da da deprem meydana gelmişti

USGS, Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.

331 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 600 kişinin yaralandığı depremde, Ciranjang'da 56 bin 311 evin hasar gördüğü ve 73 bin 693 kişinin yerinden olduğu kaydedilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.