Endonezya’da acı büyüyor

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamide ölü sayısının yeni tespitlerle 2 bin 73’e yükseldiğini duyurdu. En çok can kaybının bin 663 ile kişi ile Palu’da yaşandığını aktaran Nugroho, buradaki ölümlerin temel nedeninin tsunami olduğunu açıkladı.

Bugün itibariyle 87 bin 725 kişinin yer değiştirdiğine ilişkin kayda ulaştıklarını belirten Nugroho, toplanma alanlarındaki sayımların henüz bitmediğini, özellikle Donggala ve Sigi bölgelerinde yetkililerin sayım işlemlerinin devam ettiğini belirtti.

HİJYEN VE İÇME SUYU SORUNU

Nugroho ayrıca, toplanma alanlarında yaşayanlardan bazılarının ishal ve solunum rahatsızlığı gibi hastalıklardan şikayet etmeye başladığını, bölgede hijyen ve içme suyu erişimi sorunu yaşandığını ifade etti.

Bölgede resmi olarak yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün sona ererken, gönüllülerin ve kayıp yakınlarının arama çalışmalarına müsade edildiği, acil durumun ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

ENDONEZYA’DA NE OLMUŞTU

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net