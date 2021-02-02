Endonezya’da düşen yolcu uçağına ait parçalar ABD ve İngiltere’ye gönderiliyor

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen ve mürettebat dahil tüm yolcuların öldüğü Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının bazı parçalarının ABD ve İngiltere’de inceleneceği bildirildi.