Endonezya’da orta şiddette deprem

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Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Açe bölgesinin 13 kilometre güneydoğusunda olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Bölge yetkilileri ise depremde şu ana kadar hasar, can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Tsunami alarmı yok

Pasifik Tsunami Merkezi de tsunami alarmı vermedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.