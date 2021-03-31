Endonezya’da Ulusal Polis Merkezine silahlı saldırı

iNews sitesinin haberine göre, Güney Jakarta’da yer alan Ulusal Polis Merkezinin otoparkında terörist olduğundan şüphelenilen bir kişi silahla etrafa ateş açtı.

Çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, görgü tanıkları başka şüphelinin daha olduğunu ve olay yerinden uzaklaştığını aktardı.

Polis merkezinin tüm girişleri kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

AA