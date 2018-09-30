Endonezya’daki felakette ölü sayısı artıyor

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda Cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide ölü sayısının 832’ye çıktığı duyuruldu.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 832 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nugroho, bölgenin Palu kentinde 821 ve Donggala kentinde ise 11 kişinin öldüğü bilgisine ulaştıklarını söyledi.

"PASİFİK ATEŞİ ÇEMBERİ"

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net