Endonezyalı Müslümanlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı protesto etti

Başkentin merkezindeki büyük bir caddeyi dolduran göstericiler, ırkçı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld ve Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın portreleri ile İsveç, Danimarka ve Hollanda bayraklarını ateşe verdi.

Cakarta'daki göstericiler tekbir getirerek "İsveç Büyükelçiliği Defol!" sloganı attı.

Gösteriyi düzenleyenlerden Marwan Batubara, kabalığa hitaben İsveç, Hollanda ve Danimarka'yı, "Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıkta bulunanları cezalandırmaya ve Müslümanlardan özür dilemeye" çağırdı.

Batubara, "Bu olay bizi oldukça derinden incitti ve böyle bir şeyin tekrarlanmaması için İsveç'ten Paludan'ı yargılamasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, büyükelçiliğe giden yolları kapatmanın yanı sıra dikenli tellerle çevrilen binanın etrafına 200'den fazla kolluk kuvveti konuşlandırdı.

İsveç'in Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, aşırı sağcı biri tarafından gerçekleştirilen Müslüman karşıtı eylemin, İsveç hükümeti tarafından şiddetle reddedildiği ve eylemin hiçbir şekilde hükümetin görüşlerini yansıtmadığı bildirildi.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.