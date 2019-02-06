Endonezyalılar Keşmir için Hindistan'ı protesto etti

Endonezya'da "Keşmir Dayanış Günü" dolayısıyla Hindistan'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde gösteri yapıldı.

Keşmir Dayanışma Organizasyonunun öncülüğünde düzenlenen gösteriye katılanlar, ellerinde taşıdıkları ''Hindistan Keşmir’den çık'', ''Keşmir halkını öldürmeyi bırak'' ve ''Özgür Keşmir'' pankartlarıyla Hindistan aleyhine sloganlar attı.

Sık sık tekbir getiren göstericiler, Hindistan'dan Keşmir'deki askeri operasyonlarını ve insan hakları ihlallerini durdurmasını istedi.

Keşmir Dayanışma Organizasyonu Başkanı Azam Khan, burada yaptığı konuşmada, Hindistan'ın Keşmir halkına kendi bağımsızlığını seçme şansı vermesi gerektiğini vurguladı.

Khan, Bileşmiş Milletler (BM) nezdinde bölge halkının kaderinin halk oylaması ile çözülmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan büyükelçilik yetkilileri ile görüşme talebinin geri çevrilmesini eleştiren Khan, Hindistan’ı kaba ve korkak olarak nitelendirdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

- "Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan'da 1989'da 5 Şubat, 72 yıldır çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti. "Keşmir Dayanışma Günü"yle, Cammu Keşmir'de Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilmesi, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılması hedefleniyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA