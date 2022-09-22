ENEOS'un eski CEO'su Sugimori, cinsel taciz nedeniyle istifa etmiş

ENEOS, geçen ay Sugimori'nin görevinden ayrılmasına yönelik açıkladığı "kişisel sebepler" beyanatını "cinsel taciz" olarak değiştirdi.

Japon firma, Sugimori'nin temmuzda, ülkenin en güneybatısındaki Okinawa'da bir restoranda bir kadına uygunsuz davranışlar sergilediğini bildirdi.

Kadının avukatının durumu firmaya bildirmesi sonrası düzenlenen kurum içi soruşturmada Sugimori'nin iddiaları kabul ettiği kaydedildi.

Japon firma, önceki CEO Sugimori'nin, insan hakları ve standartlara uyum kapsamlı şirket idari önceliklerini ihlal etmesini esefle karşıladığını da duyurdu.

ENEOS Başkanı Saito Takeşi'nin talebiyle Sugimori'nin, basın toplantısı düzenlemeksizin, 12 Ağustos'ta görevinden "kişisel sebeplerle" istifa ettiği bildirilmişti.