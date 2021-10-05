Enerji krizi kapıda

Hindistan basınındaki habere göre, Hindistan Enerji Bakanı Raj Kumar Singh, yaptığı açıklamada, 40-50 gigavat kapasiteye sahip kömür santrallerinin, şu an "üç günden az" yakıt stokuna sahip olduğunu kaydetti.

Singh, çoğu elektrik santralinin kömürle çalıştığı Hindistan’da, santrallerin yeterli yakıta sahip olmasının 6 ay kadar alabileceğini, bu sürede de enerji krizinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

Talebin ekim ortasından itibaren yavaş yavaş azalmasının beklendiğini ifade eden Singh, maden üretimini artırmak ve talebin karşılanmasını sağlamak için devlet tarafından işletilen Coal India Ltd. ve Hindistan'ın en büyük elektrik üreticisi NTPC Ltd. ile çalışıldığını söyledi.

Ülkede elektrik üretiminin yüzde 70'i kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor.