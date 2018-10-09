Enver İbrahim iki yıl içinde Başbakan

Malezya başbakan adayı Enver İbrahim'in seçim kampanyası için gerçekleştirdiği mitinge, Malezya Başbakanı Tun Mahathir Muhammed (92) de katıldı.

Mahathir'ın Pakatan Harapan Koalisyonu'ndaki (Umut İttifakı) anlaşmasının bir parçası olarak verdiği destek doğrultusunda İbrahim'in iki yıl içinde başbakan olmasına karar verildi.

Enver İbrahim 2015 yılından beri hapiste tutuluyordu ve Mayıs 2018'de kraliyet affı ile serbest bırakılmıştı. Enver İbrahim, Malezya tarihinde ilk kez muhalefetten başbakan olacak ilk aday olarak öne çıkıyor. Sancılı bir siyasi hayatı olan Enver İbrahim reformist zihin yapısı ile biliniyor.

"1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak’ın soruşturmasında yasaların takip edilmesi gerektiğini söyleyen Enver İbrahim, Rezak’ın tamamen soruşturulmadan cezalandırılmaması gerektiğini vurgulamış, kendisine yapılan hatanın tekrar edilmemesi ve sadece yasaların uygulanması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 07:38