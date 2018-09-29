Enver İbrahim resmen siyasete başladı

Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim (ortada), Port Dickson şehri milletvekili adaylığı için belgelerini teslim etmesinin ardından destekçileriyle buluştu.Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 19:10
Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim, milletvekili adaylığı için belgelerini teslim etti
Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim (ortada), Port Dickson şehri milletvekili adaylığı için belgelerini teslim etmesinin ardından destekçileriyle buluştu.Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 19:10