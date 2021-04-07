Ermenistan'dan Karabağ itirafı

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Rusya sürece dahil olmasaydı Azerbaycan'ın tüm Dağlık Karabağ'ı kontrol altına alacağını savundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Koçaryan, bölgedeki son gelişmeleri ve Dağlık Karabağ'da geçtiğimiz yıl yaşanan savaşı değerlendirdi.

Koçaryan, savaşın kaybedilmesi ve yaşanan süreç hakkında Başbakan Nikol Paşinyan'ı sorumlu tuttu.

"Putin şahsi olarak da dahil oldu"

Ermeni lider Koçaryan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki savaşa şahsi olarak da dahil olduğunu ifade etti.

Koçaryan, Putin'in faaliyetleri ve şahsi müdahalesi olmasaydı, Ermenistan'ın tüm Dağlık Karabağ'ı kaybedeceğini ve Azerbaycan'ın bölgeyi kontrol altına alacağını ifade etti.

Taraflar arasında yaşanan 44 günlük savaş, 10 Kasım 2020'de Rusya'nın arabuluculuğu ile sonra ermiş, Rus askerleri bölgeye konuşlanmıştı.

Kaynak: Mepa News