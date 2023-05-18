Ermenistan masada başka sahada başka

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 07.15 sıralarında Ermenistan ordusunun, Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, yapılan incelemede Ermeniler tarafından İHA'lardan atılan el yapımı mermilerin kalıntılarına rastlandığı kaydedildi.

Azerbaycan birliklerinde kayıp olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu ifade edildi.

"AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ TANIYORUZ" DEMİŞTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İzlanda'da düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını söylemişti.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Avrupa Konseyi Zirvesi'nde konuşan Paşinyan, "Üç gün önce Avrupa Konseyi Başkanı'nın arabuluculuğunda ileriye doğru bir adım daha attık ve Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü 86 bin 600 metrekare dahilinde, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü 29 bin 800 metrekare dahilinde tanıdığının altını çizdik" demişti.

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