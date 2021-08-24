Eski bakana Kovid-19 rüşvet skandalından 12 yıl hapis cezası

Endonezya'da eski Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara, milyon dolarlık Covid-19 rüşvet skandalı nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Batubara, geçtiğimiz aralık ayında, Yolsuzluğu Ortadan Kaldırma Komisyonuna teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

Tutuklanmadan bir gün önce Batubara'nın içinde 1,3 milyon dolar nakit para bulunan yedi bavulu bakanlık yetkililerine teslim etmediğini anlaşılmıştı. Batubara, Devlet Başkanı Joko Widodo tarafından hemen görevden alındı.

Endonezya yolsuzlukla ve koronavirüsün derin etkileriyle mücadele ederken yaşanan bu gelişmeler kamuoyunda tepki çekti.

Yolsuzluk mahkemesi, Batubara'nın kendisini ve diğer yetkilileri zenginleştirerek gücünü kötüye kullanmaktan suçlu olduğuna hükmetti. Ayrıca, 500 milyon rupi (34 bin 690 dolar) para cezası ödemesi kararlaştırıldı. Ceza ödenmediği takdirde eski bakanın hapis cezası 6 ay daha uzayacak.

Yargıç Muhammed Damis, "Sanığın yolsuzluktan suçlu olduğu yasal ve ikna edici bir şekilde kanıtlandı" diyerek Batubara'nın cezayı neden hak ettiğini açıklarken de "Bu suç, Covid-19 pandemisinin en sıkıntılı olduğu bir zamanda işlendi" dedi.

Davada, iktidardaki Endonezya Demokratik Mücadele Partisi'nde eski bir politikacı olan 49 yaşındaki Batubara'nın hükümetin sosyal yardım programı için mal tedarikinden sorumlu iki astı olan Adi Wahyono ve Matheus Joko Santoso aracılığıyla rüşvet kabul ettiği belgeleriyle ortaya konuldu.

Her bir gıda paketi için 70 sent rüşvet

Buna göre tedarikçilerden yoksullara dağıtılan her bir temel gıda paketi için Batubara hesabına 70 sent ayırdılar. Mahkeme belgesine göre, Mayıs ve Aralık 2020 arasında 63 şirketten Batubara adına 32,3 milyar rupi (2.2 milyon dolar) para rüşvet olarak toplanmış oldu.

Wahyono ve Santoso ise aynı mahkemece ayrı ayrı yargılanmaya devam ediyorlar.

Batubara, Aralık ayında iki haftadan kısa bir süre içinde yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan ikinci Kabine üyesiydi. O zamandan beri istifa eden Denizcilik ve Balıkçılık Bakanı Edhy Prabowo, ıstakoz larvalarının ihracatıyla bağlantılı olarak rüşvet aldığı şüphesiyle tutuklanarak 5 yıl hapse mahkum edildi.

Rüşveti ve yolsuzluğu bitirme vaadi ile gelmişti

Widodo, Transparency International tarafından derlenen 2020 Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde 180 ülke arasında 102. sırada yer alan ülkede temiz bir hükümet olma vaadinde bulunmuştu.

Endonezya, 126 bin 372 ölüm ve 3,9 milyondan fazla Covid-19 vakası ile Güneydoğu Asya'da pandemiden en çok etkilenen ülke.

Kaynak: Euronews