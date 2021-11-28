Eski başbakan hayatını kaybetti
2018'de geçirdiği trafik kazasından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kamboçya'nın eski Başbakanı Norodom Ranariddh hayatını kaybetti.
Asya 28.11.2021, 19:52 28.11.2021, 19:54
Kamboçyalı Prens ve eski Başbakan Norodom Ranariddh’in 77 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Kamboçya Enformasyon Bakanı Khieu Kanharith, yaptığı açıklamada, eski Başbakan ve merhum Kral Norodom Sihanouk’un oğlu Prens Norodom Ranariddh’in Fransa’da yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kanharith, ölüm nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Ranariddh, 2018'de geçirdiği trafik kazasından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Kaynak: AA
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