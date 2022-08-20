Eski devlet başkanı ABD vatandaşı olmak için başvurdu

Rajapaksa, Sri Lanka'nın onlarca yıldır görülen en kötü resesyonuna girmesiyle çıkan geniş çaplı hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden kaçmıştı. Devrik başkan kaçışında kendisine eşlik eden eşi ve oğluyla ABD'ye yerleşmek istiyor.

Habere göre konudan haberdar kaynaklar, Rajapaksa'nın Washington'daki avukatlarının eski başkana Yeşil Kart verilmesi için başvuru prosedürünü geçen ay başlattığını söyledi.

Eşi Ioma Rajapaksa, ABD yurttaşı olduğu için Rajapaksa vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahip.

The Daily Mirror gazetesinin haberine göre, gelecek günlerde Rajapaksa'nın Kolombo'daki avukatlarının prosedür için ek belgeler sunması gerekecek.

Temmuzda askeri bir uçakla Maldivler'e kaçıp oradan Singapur'a geçtikten sonra şu an Tayland'da bir otelde yaşayan Rajapaksa'nın ağustosun son haftasında ülkeye dönmesi bekleniyor.

Haberde Rajapaksa'nın başlangıçta en azından kasıma kadar Tayland'da kalma planını iptal etme ihtimalinin yüksek olduğu da belirtiliyor.

73 yaşındaki lider, ülke ekonomisinin kötü yönetilmesindeki rolü nedeniyle Sri Lanka'da halkın öfkesinin alevlendiği dönemde Singapur'a ulaştıktan sonra istifa etmişti.

Ancak haberde, Rajapaksa'nın iki gün önce avukatlarına danıştığı ve başlangıçta beklendiği gibi güvenlik endişeleri nedeniyle Tayland'da hareket etmekte sorun yaşadığı için Sri Lanka'ya geri dönmeye karar verdiği de belirtildi.

Tayland'daki polis yetkilileri, güvenlik endişeleri nedeniyle Rajapaksa'ya ülkede kaldığı süre boyunca dışarı çıkmamasını tavsiye etmişti.

Tayland hükümeti, Rajapaksa'dan ülkede kalırken siyasi faaliyetlerde bulunmamasını da istemişti.

The Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Rajapaksa'nın kaldığı otelde Sri Lanka liderinin güvenliğini sağlamak üzere Özel Harekat Bürosu'ndan sivil polisler bulunuyor.

Haberde, eski devlet başkanlarıyla ilgili düzenlemeleri gösteren kurallar çerçevesinde Sri Lanka kabinesinin devrik lidere bir devlet konutu ve güvenlik sağlamayı tartışmasının muhtemel olduğu da belirtiliyor.

Rajapaksa'nın eski devlet başkanlığı binası temmuzda Sri Lankalı protestocular tarafından basılıp işgal edilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe