Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katilinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastine dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Abe, Yamagami Tetsuya'nın el yapımı silahından çıkan 2 kurşunla hayatını kaybetti.

Abe'nin katil zanlısı Yamagami Tetsuya daha önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalışıyordu.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda el yapımı silah ele geçirildiğini açıkladı.

Polis ayrıca evde bulunan patlayıcı madde olduğu tahmin edilen şüpheli paketlerin, imha edilmek üzere özel bir bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Muhtemel bir patlama riskine karşı bölge sakinlerini tahliye eden polis ekipleri, soruşturmayı terör bağlantısı üzerine derinleştirdi.

Eski Başbakan Abe’nin ölüm nedeni netleşti

Nara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 17.03'te hayatını kaybeden eski Başbakan Abe'nin ölüm nedeni duyuruldu.

Açıklamada, kurşun yarasının kalbine ulaşacak kadar derin olduğu belirtilerek, Abe’nin ölüm nedeninin kan kaybı olduğu ifade edildi.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde yakalanan saldırgan, Abe'yi sevmediği için cinayeti işlediğini ancak Abe'nin politik duruşuna karşı kin beslemediğini ifade etmişti.