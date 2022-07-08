Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo göğsünden vuruldu: Yaşam fonksiyonları gözlenmiyor

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski başbakan acil hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.

Bölgedeki bir hastaneye ağır yaralı şekilde kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşıldı.

Saldırı anına ilişkin Japon basını ve sosyal medyada yer alan görüntülerde silahın patladığı anda çıkan ses nedeniyle alandaki sivillerin korktuğu görülürken silahın patlama anında bir duman çıktığı da görüntülere yansıyor.

Bir başka görüntüde ise Abe'nin kanlar içinde yerde yattığı görülürken ağır yaralı eski başbakanın, bir branda altında taşınarak helikoptere bindirildiği de görüntülerde yer alıyor.

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.