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Eski Malezya Başbakanı Mahathir yeniden hastanede

Soğlık sorunları yaşayan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in bir ay içinde 3. kez hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Asya 22.01.2022, 13:22
Eski Malezya Başbakanı Mahathir yeniden hastanede

Mahathir’in sözcüsü, 96 yaşındaki eski Başbakanın kalp rahatsızlığı nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldığını, bunun son 1 ay içinde 3. kez olduğunu söyledi.

Daha önce 2 defa koroner baypas ameliyatı geçirmesine rağmen 2018’deki seçimleri kazanarak göreve gelen Mahathir, 22 ay sonra hükümet içi anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

En son görev yaptığı 2020'de dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir, geçen ay genel sağlık kontrolünden geçmiş, 7 Ocak’ta da aynı hastanede 6 gün yatarak tedavi görmüştü.

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#Mahathir Muhammed
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