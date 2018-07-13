Eski Pakistan Başbakanı Şerif tutuklandı

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İngiltere'den dönen eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve kızı Meryem Şerif Lahor Havalimanı'nda tutuklandı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile yargılanan eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, tedavi gören eşini ziyaret etmek için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'dan döner dönmez, Lahor kentindeki Lahor Havalimanı'nda kızı Meryem Şerif ile birlikte tutuklandı. Pakistan'a dönüp hapse girmeyi kabul ettiğini açıkladıktan sonra, Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi tarafından, eski Başbakanı karşılamak için kampanya başlatılmıştı. Şerif, yapılan çağrı sonrası havalimanına kendisini karşılamaya gelen kalabalığı selamlayamadan güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Başbakanlık yaptığı süre içerisinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Panama belgeleri ve Şerif ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak üzere 6 kişiden oluşan bir komisyon kurulması kararı almıştı.

Ülkenin 2 istihbarat kuruluşunun temsilcilerinin de bulunduğu JIT, daha önce Şerif'in iki oğlu, kardeşi ve iki yakın çalışma arkadaşını sorgulamıştı. JIT raporunda, "Davalıların deklare ettiği mal varlığı ile bilinen gelir kaynaklarından elde edilen arasında kayda değer fark bulunmaktadır." ifadesine yer verilmişti.

Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da muhalefet bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.

Şerif önceki iki Başbakanlık deneyiminde de görev süresini tamamlayamamıştı.

Ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Şerif, açılan yolsuzluk soruşturmasını ise "haksız" olarak nitelendirmişti. Şerif yanlıları, Başbakan'ın koltuğundan edilmesi için kendisine komplo kurulduğunu iddia etmişti.

2016 yılının nisan ayında Şerif’in en büyük oğlu Hüseyin Navaz, ailesinin off-shore şirketleri ve ülke dışında gayrimenkulleri olduğunu itiraf etmişti. Hüseyin Navaz, yurtdışına tüm para aktarımın yasal olduğunu savunmuş, mal varlığını açıklamayı ise reddetmişti.

NAVAZ ŞERİF KİMDİR

Şerif, ülkenin en önde gelen sanayici ailelerinden birinin oğlu olarak 1949 yılında Lahor’da dünyaya geldi. Bugün Pakistan’ın en büyük ikinci holdingi olarak kabul edilen İttifak Holdingin Şerif ailesine aittir. Şerif, Government College of Lahore’dan lisans eğitimini almış ve yine Lahor’da bulunan Pencap Üniversitesi’nde hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır.

Pakistanlı siyasetçi, daha önce iki kez Pakistan başbakanı seçilmiş, başbakanlığının ilk dönemini 1 Kasım 1990 -18 Temmuz 1993 arasında, ikinci dönemini 17 Şubat 1997 ile 12 Ekim 1999 arasında yapmıştı. Navaz Şerif 5 Haziran 2013 tarihinde üçüncü kez Pakistan'ın başbakanı olmuştu.

PML-N lideri Şerif, siyasi kariyerindeki önemli olaylardan bazıları, 1998'de Hindistan'ın nükleer testlerine tepki olarak gerçekleştirdiği nükleer denemeler, Kargil Savaşı sırasında Hindistan'a karşı tutumu ve General Pervez Müşerref tarafından yapılan darbeyle görev süresi bitmeden önce başbakanlıktan düşürülüşüdür.