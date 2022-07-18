Eski sultanın varisleri tazminat peşinde

Fransız istinaf mahkemesi, tahkim mahkemesinin şubat ayında Malezya’nın eski sultanının varislerine arazi anlaşmazlığı nedeniyle 14,9 milyar tazminat ödenmesi yolunda aldığı kararı durdurdu.

İstinaf mahkemesi, söz konusu tazminatın ödenmesi yolunda alınan kararın “ülkenin egemenliğini ihlal edebileceğine” hükmetti.

Sömürge döneminde 19. yüzyıldaki son Sultan Sulu’nun varislerinin avukatı Reuters’e yaptığı açıklamada, müvekkillerinin tazminatı alabilmek için Malezya’nın yurt dışındaki mal varlıklarını dondurmaya çalışacaklarını söyledi.

Malezya Adalet Bakanı Wan Junaidi Tuanku Jaafar ise Paris istinaf mahkemesi kararının ardından varislerin tazminat talebinin önünün artık kesildiğini bildirdi.

Bununla birlikte varislerin avukatları tahkim mahkemesinin kararının, tahkimle ilgili 170 ülkenin tanıdığı BM Uluslararası New York Sözleşmesi uyarınca Fransa dışında uygulanabilir olduğu ve Malezya’nın yurt dışındaki varlıklarına el konulabileceği görüşünü dile getiriyor.

Sultanın varisleri tazminatın peşini bırakmıyor

Londra merkezli hukuk bürosunun sorumlusu ve varislerin avukatı Paul Cohen, Fransa’da istinaf mahkemesinin tahkim kararını durdurma hükmünün sadece Fransa için geçerli olabileceğini, ancak daha önce verilen tahkim kararın dünyanın diğer bölgelerinde uygulamamaya konulabileceğini ve bunun için gerekli çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

Son Sultan Sulu’nun mirasçıları, dedelerinin 1878 yılında kontrolünde bulundurduğu ve şu anda önemli petrol yataklarının bulunduğu topraklarda araştırma yapılması için İngiliz şirketiyle yaptığı anlaşmayı mahkemede delil olarak ortaya koymuş ve bu toprakların gelirlerinden kendilerinin de faydalanmaya devam etmesi gerektiğini iddia etmişti.

Malezya, İngiltere’den bağımsızlığını ele geçirmesinin ardından şu anda Filipin vatandaşı olan mirasçılara 2013 yılına kadar her yıl belirli miktar tazminat ödemeye devam etmiş ancak daha sonra bunu sonlandırmıştı.

Başvuru sahipleri geçen hafta Lüksemburg’da Malezya devletine ait iki petrol şirketinin şubelerine el koyma girişiminde bulunmuştu.

Mirasçıların avukatlarına göre, bu iki şirket artık Lüksemburg’da icra memurlarının denetimi altında.

Kaynak: Euronews