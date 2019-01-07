Evden kaçan Suudi kız Bangkok'ta yakalandı

Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki bir genç kız, ailesinden kaçtığı Tayland'da resmi yetkililerce yakalandı. Tayland’ın Bangkok Havalimanı’nda ülkedeki Suudi Arabistan diplomatları tarafından zorla alıkonulduğunu iddia etti. Rahaf Muhammed al-Qunun adlı genç kız, Birleşmiş Milletler’den herhangi bir ülkeye sığınma talebinde bulundu.

Qunun, Twitter hesabından, “Suudi Arabistan Büyükelçiliği pasaportuma el koydu. Beni hasta olmakla ve yaptıklarımın bilinçsizce olduğu gerekçesiyle suçluyorlar.” mesajını paylaştı. Akıl sağlığının yerinde olduğunu vurgulayan Qunun, “Ben gerçek bir tehlike içindeyim.” ifadelerini kullandı.

Özgür kız ailesinden korkuyor

Dua etmek ve başörtü örtmek için kendisine baskı yapıldığını öyleyen genç kız abisi tarafından dövüldüğünü belirtti. Bağımsız olmak istediği için Kuveyt'e seyahat ederke niki gün önce ailesinden kaçan genç kız "Korkarım ailem beni öldürecek" dedi.

Yetkililer kızın ailesinde nizinsiz seyahat ettiğini belirtiyor.

Qunun, Tayland makamlarının kendisine sığınma konusunda yardımcı olmadığını belirterek, BM’den herhangi bir ülkeye sığınma imkanı verilmesi için talepte bulundu.

Suudi Arabistan’ın Bangkok Büyükelçiliği maslahatgüzarı ise, gen kıızn havalimanı makamları tarafından alıkonulduğunu, büyükelçiliğin pasaportuna el koymasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Tayland göçmenlik yetkilileri başkanı Surachet Hakparn, AFP'ye Rahaf'ın Pazartesi sabahı geri gönderileceğini söyledi

Kaynak: www.dunyabulteni.net