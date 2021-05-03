Eyalet seçimlerinde Başbakan Modi'ye soğuk duş

Dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumundaki Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin partisi eyalet seçimlerinde yenilgi aldı.

Covid-19 vakalarının nisanda başlayan hızlı tırmanışının sürdüğü ülkede, Batı Bengal'de Başbakan'ın lideri olduğu Hindistan Halk Partisi (BJP) art arda üçüncü defa sandıktan yenilgi ile çıktı.

Mart ayında başlayan oylama süreci pandeminin etkisini artırması nedeniyle nisan ayında da devam etti.

Vaka eğrisinin şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizdiği ülkede sayı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin ve 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıktı.

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümlerin de günde 3 bini aştığı ülkede Modi, salgını birinci önceliği yapmak yerine seçimlere odaklanmasından dolayı eleştirilmişti.

Bu sebeple eyalet seçimleri ülkede Modi ve partisi için bir test olarak görülüyordu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Batı Bengal'de eyalet meclisindeki çoğunluğu Trinamool Kongre Partisi'nin (TMC) adayı 66 yaşındaki Mamata Banerjee elde etti. Üçüncü defa bu başarıyı gösteren kadın politikacı, kesin olmayan sonuçlara göre 294 sandalyeli eyalet meclisinde 200'den fazla sandalye alarak üçte iki çoğunluğu kazandı.

Yenilgiye rağmen, Modi’nin partisi eyaletteki sandalye sayısını yükseltti. 2016'da sadece 3 sandalye kazanan BJP, son seçimlerde bu sayıyı yaklaşık 80'e yükseltti.

Assam eyaletinde BJP iktidarı elinde tutmayı başarırken, Tamil Nadu'da, muhalefet partisi İlerleme Federasyonu (DMK) zaferi garantiledi.

Kerala eyaletinde, BJP sandalye kazanamazken, Puducherry'de de All India Kongresi 30 sandalyeli meclisin 14'ünü almayı garantiledi.

Kaynak: Euronews