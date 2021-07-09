Fabrikada yangın çıktı: Çok sayıda ölü var

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında içeride olan insanların bir bölümünün camdan atlayarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken, kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi. Tüm binanın alev aldığı olayda yaralı ve kayıp sayısının kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.

Dün öğleden sonra çıkan yangını söndürme çalışmalarının hala devam ettiği bildiriliyor. İtfaiye sözcüsü Debashish Bardhan, "Yangın kontrol altına alındıktan sonra içeride arama kurtarma çalışması yapacağız" dedi.

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