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Filipinler'de büyük deprem

Filipinler'in güneyini 6,7 ile sarsan deprem, zeminin 116 kilometre altında gerçekleşti. Bu depremden hemen sonra da 5,8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Asya 24.07.2021, 09:26
Filipinler'de büyük deprem

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Yerin 116 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen tektonik depremden 5 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

AA

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#filipinler #deprem
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