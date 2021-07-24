Filipinler'de büyük deprem
Filipinler'in güneyini 6,7 ile sarsan deprem, zeminin 116 kilometre altında gerçekleşti. Bu depremden hemen sonra da 5,8 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Asya 24.07.2021, 09:26
Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildiği bildirildi.
Yerin 116 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen tektonik depremden 5 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
AA
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