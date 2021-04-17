Filipinler'de çatışma: 3 örgüt üyesi öldürüldü

Filipinler'de, askerlerle DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf arasındaki çatışmada 3 örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

Ordu Tugay Komutanı Benjamin Batara, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Sulu'nun Patikul kasabası yakınlarında askerlerle Ebu Seyyaf örgütü üyeleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada aralarında Mısırlı bir intihar bombacısı olduğu değerlendirilen bir kişinin de bulunduğu 3 örgüt üyesinin öldüğünü belirten Batara, çatışmanın ardından bölgede silah ve mühimmat ele geçirdiklerini ifade etti.

Malezya ile Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet olayları ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.