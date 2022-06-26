Filipinler'de feribotta yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de yaklaşık 160 yolcu taşıyan feribotta çıkan yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Asya 26.06.2022, 15:18
Sahil güvenlik ekipleri, Bohol ve Leyte kentlerine bağlı ada köyleri arasında sefer yapan feribotta yangın çıktığını bildirdi.
Sosyal medya platformlarında, can yelekleriyle duman yükselen feribottan suya atlayanların görüntüleri yer aldı.
Feribotta, 8 kişilik mürettebatın yanı sıra 15’i çocuk 157 yolcu yer alıyordu.
Yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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