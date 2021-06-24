Filipinler'de helikopter düştü: Kurtulan yok
Düşen helikopterin, Polonya'dan 2019'da alınan S-70i Black Hawk helikopterlerden biri olduğu belirtildi.
Asya 24.06.2021, 10:50 24.06.2021, 10:57
Filipinler'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.
Yarbay Maynard Mariano, 3'ü pilot 6 Hava Kuvvetleri personelini taşıyan S-70i Black Hawk helikopterin Manila'nın kuzeyinde Clark Hava Üssü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştüğünü, helikopterdeki 6 personelin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Mariano, soruşturma bitine kadar Black Hawk helikopterlerin uçuşlarına izin verilmeyeceğini söyledi.
Düşen helikopterin, Polonya'dan 2019'da alınan S-70i Black Hawk helikopterlerden biri olduğu belirtildi.
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