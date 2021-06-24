Filipinler'de helikopter düştü: Kurtulan yok

Filipinler'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Yarbay Maynard Mariano, 3'ü pilot 6 Hava Kuvvetleri personelini taşıyan S-70i Black Hawk helikopterin Manila'nın kuzeyinde Clark Hava Üssü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştüğünü, helikopterdeki 6 personelin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Mariano, soruşturma bitine kadar Black Hawk helikopterlerin uçuşlarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Düşen helikopterin, Polonya'dan 2019'da alınan S-70i Black Hawk helikopterlerden biri olduğu belirtildi.

AA