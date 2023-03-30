Filipinler'de katliam gibi yangın

Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında Çarşamba akşamı bir yolcu feribotunun alev alması sonucu en az 28 kişi öldü, 230 kişi kurtarıldı.

Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre, Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve bölgedeki balıkçılar alevlere teslim olan feribota Baluk-Baluk Adası açıklarında müdahale ederken, gemide bulunan yolculardan 230'unun kurtarıldığı bildirildi.

Yangının ardından küle dönen gemi ağır hasarlı olarak kıyıya çekilirken, gemide 3'ü çocuk 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.