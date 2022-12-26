Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi öldü
Ülkede şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sellerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de kaybolduğu aktarıldı.
Asya 26.12.2022, 11:54
Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulu, ülkenin 13 ilini içeren en az beş bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 44 bin 700 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Yaşanan felakette 6 kişinin öldüğü, 19 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Seller, 100 binden fazla kişiyi içeren 23 bin 700'den fazla aileyi etkiledi.
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