Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişi öldü

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulu, ülkenin 13 ilini içeren en az beş bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 44 bin 700 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yaşanan felakette 6 kişinin öldüğü, 19 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Seller, 100 binden fazla kişiyi içeren 23 bin 700'den fazla aileyi etkiledi.