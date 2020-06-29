Filipinler'de tekne kazasında 12 kişi kayboldu

Filipinler'in kara sularında bir balıkçı teknesinin kargo gemisiyle çarpışmasının ardından 12 kişi kayboldu.

Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin Mindoro adasının kuzeybatı açıklarında bir balıkçı teknesi, gece saatlerinde Çin'den gelen bir kargo gemisiyle çarpıştı.

Teknenin alabora olmuş halini yerel saatle sabah 10.00'da tespit eden sahil güvenlik ekipleri, 12 kişinin bulunduğunu düşündükleri teknedeki bütün balıkçıların kaybolduğunu açıkladı.

Kayıp balıkçıları arama çalışmaları sürerken kazanın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA