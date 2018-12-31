Filipinler'de

Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, hafta sonundan bu yana Bicol ile Doğu Visayas bölgelerini etkisi altına alan ve "tropikal depresyon" olarak nitelendirilen fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda, 68 kişinin öldüğü, 19 kişinin kaybolduğu ve 12 kişinin yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, çoğu boğulmaya ve heyelanlara bağlı olarak yaşamını yitiren 68 kişiden 57'sinin Bicol, 11'nin Doğu Visayas bölgesinden olduğu ifade edildi.

Bicol'da bin 58 aile 10 tahliye merkezine yerleştirildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

