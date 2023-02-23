Filipinler'deki Mayon volkanındaki uçak enkazında cesetler bulundu

Yetkililer perşembe günü iki Filipinli pilot ve iki Avustralyalı yolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Arama ekipleri, uçak enkazının kraterden yaklaşık 300 metre uzakta görüldüğü pazar gününden bu yana Mayon Yanardağı'nın yamaçlarını taramıştı.

Yetkililer, ekiplerin cesetleri güvenli bir şekilde alma zorluğuyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Yerel Filipinli yetkililer, uçağın düşme nedenini araştıracaklarını açıkladı.

Cessna 340 uçağı, Filipinler'in en aktif yanardağlarından biri olan ve en son 2018'de patlayan Mayon'dan birkaç kilometre uzaklıktaki yerel bir havaalanından Manila'ya doğru yola çıktıktan kısa bir süre sonra cumartesi günü kayboldu.

Eyalet volkanologlarının perşembe günkü günlük izlemesine göre, Mayon beş kademeli bir uyarı sisteminde en düşük ikinci seviyenin altında kaldığı için kraterden buhar patlaması ve kaya kayması tehlikesi var.

Şiddetli yağmur, Mayon'un yamaçlarındaki kalıntıları da düşürebilir.

Bilim insanları, mükemmel koni şekliyle tanınan yanardağın 2020'den beri hafifçe şiştiğini söyledi.

Avustralya hükümeti perşembe günü iki vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Simon Chipperfield ve Karthi Santhanam, Filipinli enerji şirketi Energy Corp. için danışman olarak çalışmıştı.

Avustralya dışişleri bakanı, kaza kurbanlarının ailelerine taziyelerini iletti.