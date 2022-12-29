Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr, Çin'e gidiyor

Filipinler Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marcos Jr'ın Çin'e 3 Ocak'ta 2 günlük resmi ziyarette bulunacağı ve ziyaret kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin, tarım, yenilenebilir enerji, nikel işleme, turizm ve köprü inşaatı dahil çeşitli projeleri ele alacağı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Nathaniel Imperial de Marcos Jr'ın ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Imperial, ziyarette tarafların ihtilaflı Güney Çin Denizi konusunda "yanlış hesaplamalardan kaçınmak" için iletişimi artırmaya yönelik anlaşma imzalamayı planladıklarını ifade etti.

Ziyaret, Filipinler ile Çin arasında Güney Çin Denizi nedeniyle toprak anlaşmazlıklarının sürdüğü dönemde yapılması açısından dikkati çekiyor.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Pekin'in ihtilaflı bölgede inşa ettiği yapay adaları askeri üsler kurarak silahlandırması da ABD ve bölge ülkeleriyle gerginliğe yol açıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.