Filipinler Devlet Başkanı: Uyuşturucu kaçakçılarını öldüreceğim

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkedeki bütün uyuşturucu kaçakçılarını öldürmekle tehdit etti.

Televizyon kanallarında canlı yayınlanan “ulusa sesleniş” programında konuşan Duterte, yasal yollarla suçlularla mücadelenin zor olduğunu belirterek, “Uluslararası Ceza Mahkemesi de bu söylediklerimi kayda geçirebilir. Benim ülkemi mahvedenler, sizleri öldüreceğim, ülkemin genç insanlarını mahvedenler sizleri öldüreceğim, gerçekten sizleri yok edeceğim. Çünkü ülkemi seviyorum. Bunu yasal yollarla da yapabilirsiniz, ancak bu aylar seneler sürer.” dedi.

Duterte, uyuşturucuyla mücadelede hala verdiği sözleri tam olarak yerine getiremediğini kabul etti ve bu konuda daha önce yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle görevden aldığı üst düzey polis ve gümrük yetkililerini sorumlu gösterdi.

Üst düzey polis yetkilileri ile birlikte yargısız infazları reddeden Filipinli lider, halka yaptığı açıklamalarda daha önce de uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları konusunda şüphe duyulanların öldürüleceğini söylemişti.

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yargısız infazlar

Filipinlerde, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 6 bine yakın şüphelinin yargısız infaza kurban gittiği tahmin ediliyor. Bunun dışında polisle işbirliği içinde oldukları bilinen motosikletli çetelerin de bu yargısız infazlara katıldıkları belirtiliyor.

Bu ülkedeki yargısız infazlar Batılı ülkelerin hükümetleri ve BM’nin son dönemde tepkisini çekiyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden bir savcı, geçen ay yaptığı açıklamada ön soruşturmada Duterte yönetiminin uyuşturucuyla mücadele ederken, insanlık suçu işlediğine dair bulgular görüldüğünü belirterek, resmi soruşturma için izin talep etmişti.

2016 yılında 6 yıllık süre için seçilen 76 yaşındaki Duterte, ülkesinde Covid-19 salgını ile mücadele etkisiz kalmakla suçlanıyor.

Filipinler’de Covid-19 vaka sayısı 1,5 milyonu geçerken, şu ana kadar 27 bin 224 kişi hayatını kaybetti. Ülke ekonomisine en fazla gelir getiren turizm sektörünün çökmesi sonucu ekonomi geçen yıl yüzde 9,5 daraldı.

Kaynak: Euronews