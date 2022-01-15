Filipinler ile Hindistan Brahmos seyir füzes için anlaştı

Filipinler'in Hindistan'dan Brahmos seyir füzesi satın alacağı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ülkesinin Hindistan ile görüştüğü anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Lorenzana, Brahmos seyir füzesi satın almak için Hindistan ile anlaşmanın son aşamasına gelindiğini belirtti.

Anlaşmaya göre, 3 batarya teslim alacaklarını kaydeden Lorenza, Hindistan'ın lojistik destek ve operatörlere eğitim de vereceğini bildirdi.

Filipinler, Hindistan'ın Rusya ile ortak geliştirdiği Brahmos füzeleri için 374 milyon 962 bin dolar ödeyecek.

Filipinler'de ordu envanterinin yenilenmesi için son 5 yılda yapılan çalışmalar sürüyor.

Ülke, ordusunu modernleştirmek için 5,85 milyar dolar ayırmıştı.

Adını Hindistan'ın Brahmaputra Nehri'yle Rusya'nın Moskova Nehri'nden alan Brahmos füzesi, iki ülke tarafından ortak geliştiriliyor.