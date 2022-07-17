Filipinler İsrail'den zırhlı araç aldı
Filipin ordusu İsrail'den iki adet zırhlı araca monteli köprü (AVLB) teslim aldı.
Asya 17.07.2022, 01:52
Ordu sözcüsü Albay Xeres Trinidad söz konusu zırhlı araçların hükümetler arası görüşmeler neticesinde teslim alındığını açıkladı.
Trinidad ayrıca, zırhlı araçların operasyonlar sırasında hareket kabiliyetleri sağlamaya yarayacağını ifade etti.
Zırhlı araçların ordunun Muharebe Mühendis Taburu tarafından kullanılacağı bildiriliyor.
Filipinler'in son zamanlarda orduya yönelik askeri harcamalarını artırdığı biliniyor.
Kaynak: Mepa News
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