Filipinler Komünist Partisinin sürgündeki kurucusu Sison öldü

Komünist Parti Sözcüsü Marco Valbuena tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sison’un sürgünde olduğu Hollanda’da dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Utrecht şehrinde bir hastanede 2 haftadır tedavi gören Sison'un ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Partiden yapılan açıklamada, Filipinler işçi sınıfının, “öğretmenini ve yol gösteren ışığını” kaybettiği, “Ko Joma” lakabı ile bilinen Sison’un öğretileri doğrultusunda “komünist devrimi gerçekleştirmek için çalışılacağı” belirtildi.

Buna karşılık Filipinler Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sison’un binlerce sivilin ve askerin ölümünden sorumlu olduğu ve ölümüyle Filipinler halkının yeni bir döneme girdiği” kaydedildi.

Diktatör Ferdinand Marcos döneminde tutuklu bulunan Sison, bu hükümetin devrilmesinin ardından yönetime gelen eski Devlet Başkanı Corazan Aquino tarafından 1986 yılında serbest bırakılmıştı. Sison o tarihten bu yana Avrupa’da sürgün hayatı yaşıyordu.

Sison’un kurucusu olduğu Komünist Parti’nin silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) kurulduğu 1969 yılından itibaren istikrarlı şekilde ülke genelinde varlığını arttırmış ve Asya’nın en uzun soluklu direniş hareketlerinden biri haline gelmişti.

NPA ile Filipinler hükümeti arasındaki çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinlerde 2016 ile 2022 yılının ilk yarısına kadar görevde bulunan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde, komünist hareketin temsilcilerinin de yer aldığı ve Sison’un siyasi baş danışmanlığını yaptığı Filipinler Ulusal Demokratik Cephesi çatı örgütü ile barış görüşmeleri yapılmış ancak olumlu bir sonuç elde edilememişti.

Duterte, 2019 yılı mart ayında barış görüşmelerini sonlandırmıştı.

ABD tarafından terörist örgütler arasında listelenen NPA, Filipinler hükümetine karşı en büyük tehdit unsurlarından biri olarak görülüyor.

1990’lı yıllarda 25 bine yakın militanı bulunan örgütün günümüzde çoğunlukla ülkenin kırsal kesimlerinde faaliyet gösteren 2 bin 500’e yakın üyesi olduğu tahmin ediliyor.