Filipinler yurt dışı seyahatlere getirdiği yasağı kaldırdı

Filipinler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarına getirdiği, zaruri olmayan durumlar dışında yurt dışına seyahat yasağını kaldırdı.

Channel News Asia internet sitesinde yer alan habere göre, Filipinler'de, vatandaşların iş ve çalışma dışında turistik seyahatlere çıkmalarına izin verilecek.

Vatandaşların seyahatleri öncesinde, gidiş dönüş uçak biletlerini, seyahat ve sağlık sigorta belgelerini ve 24 saat içinde alınmış negatif Kovid-19 test sonuçlarını göstermeleri zorunlu olacak.

Filipinler Göçmenlik Bürosu, yasağın kaldırılmasının ardından yurt dışı seyahatlere yoğun ilgi olmasının beklenmediğini açıkladı.

Filipinler, günlük vaka sayısının halen çok yüksek olması nedeniyle çok sayıda ülkenin, seyahati tavsiye etmediği yerler listesinde bulunuyor.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bugüne dek 362 bin 243 Kovid-19 vakası görülürken, virüs nedeniyle 6 bin 747 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA