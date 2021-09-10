Fırtına Filipinler'de 3 can aldı

Ülke basınındaki haberlere göre, Ulusal Afet Yönetimi Konseyinden yapılan açıklamada, Conson tayfununun Metro Manila ve diğer bazı bölgelerde 84 bin kişiyi etkilediği belirtilerek en az 10 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Ülkede pazartesiden bu yana etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın yol açtığı afet ve kazalarda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin kaybolduğu ifade edildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada ülkenin orta kesimindeki birçok bölgede en az 3 bin evin zarar gördüğü bildirildi.

Luzon Adası'nın kuzeyinde etkili olan Chanthu tayfununun da yarın ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

AA