Fransa'dan Sri Lanka'ya ilk ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Sri Lanka'ya yaptığı ziyaret, bir Fransız liderin ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Fransız Radyosunun (RFI) haberine göre, Macron, Fransa-Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yıl dönümü vesilesiyle ülkeyi ziyaret etti.

Ziyareti kapsamında sadece başkent Kolombo'daki havalimanında kalan Macron, burada Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe ve Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile bir araya geldi.

Macron, ekonomik olarak zor günlerden geçen Sri Lanka'ya borç yapılandırması konusunda destek sözü verdi.

Wickremesinghe de yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'nın uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkati çekti.

Sadece 2 saat sürse de Macron'un ziyareti, bir Fransız liderin Sri Lanka'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu.