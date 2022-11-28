Fransa Savunma Bakanı Lecornu, Hindistan’a gitti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Hindistan ziyaretinde, iki ülkenin “Hint-Pasifik'teki deniz egemenliklerini ve seyrüsefer serbestliğini savunmak için birlik içinde olduğunu” belirtti.

Lecornu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Hindistan’da, Hint donanmasınca tasarlanan 262 metrelik INS Vikrant adlı uçak gemisini ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Lecornu, "Fransa ve Hindistan, Hint-Pasifik bölgesindeki deniz egemenliklerini ve seyrüsefer serbestliğini savunmak için birlik içindedir.” ifadelerine yer verdi.

Lecornu'nun, iki günlük ziyareti kapsamında mevkidaşı Rajnath Singh ile savunma işbirliği, terörizmle mücadele ve deniz güvenliği alanlarında görüşmeler yapması planlanıyor.

Bunun yanı sıra Lecornu'nun Hindistan Dışişleri Bakanı S Jaishankar ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile de görüşmesi bekleniyor.

- Fransa, Hindistan’ın savunma ithalatındaki payını artırmayı hedefliyor

Politico’nun, Lecornu’nun danışmanına dayandırdığı haberinde, ziyaretin “silah satma” değil, “ilişkilerin önemine” vurgu yapma amacıyla yapıldığı ancak Fransa’nın “Rus silahlarına karşı Avrupalı alternatiflerin olduğunu” Hindistan’a göstermek istediği belirtildi.

Fransa, Hindistan’ın 1 numaralı silah tedarikçisi olan Rusya’ya karşı, Hint savunma sektöründeki payını artırmayı planlıyor.

Fransa, Rusya’nın ardından Hindistan’ın en büyük silah sağlayıcısı olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, 1993’ten bu yana ortak deniz ve hava tatbikatları düzenleyen Hindistan ve Fransa’nın, son yıllarda savunma işbirliğinin arttığı gözlemleniyor.

Bu işbirliğinin gelişmesinde, Hindistan’ın ithalat yelpazesini genişletme çabalarının yanı sıra, Fransa’nın Hint-Pasifik’te stratejik ortağı olarak gördüğü Hindistan ile ilişkileri güçlendirme isteğinin etkili olduğu belirtiliyor.

Ancak, Hindistan’ın silah ithal ettiği ülkelerde Moskova'nın payı son yıllarda yüzde 70'ten yüzde 49'a düşse de Rusya, Yeni Delhi'nin en büyük silah tedarikçisi olmaya devam ediyor.

Bunun yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle maruz kaldığı yaptırımların, bu ülkenin silah ihracatında aksamalara yol açabileceği ihtimali, Hint savunma pazarında Fransızlara yeni kapı aralıyor.

Batısında Pakistan ve kuzeydoğusunda Pasifik bölgesindeki en güçlü rakibi Çin bulunan Hindistan için etkili silah ve araçlarla donatılmış bir savunma sistemi hayati önem taşıyor.

- Rafale savaş uçağı ve Scorpene denizaltıları

Hindistan’ın 2’inci silah tedarikçisi konumundaki Fransa, Rafale savaş uçakları başta olmak üzere deniz savunması alanında da bu ülke ile anlaşmalar yaptı.

Hindistan ile 2016'da yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağının alımı bu yılın ilk yarısında tamamlanmıştı.

Ayrıca Fransa ve Hindistan arasında deniz savunması alanındaki işbirliği de genişlemiş, 6 yeni nesil saldırı denizaltılarının 2022'ye kadar Hindistan donanmasına teslim edilmesi için 2006'da anlaşma imzalanmıştı.

“Proje-75” kapsamında, Fransız gemi inşa firması DCNS’nin, Hint gemi yapım şirketi Mazagon Dockyard Limited'e (MDL) sağladığı teknoloji transferi ile Scorpene tipi deniz altılar üretilmişti.