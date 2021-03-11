Fukuşima halkı, eski günlerine dönmek istiyor

Deprem ve tsunaminin 10. yılında Fukuşima Valiliği Uluslararası Büro Sorumlusu Kimura, yurdunu terk edenlerin geri dönüşü, rehabilitasyon projeleri, yeni tip koronavirüsün sürece etkisine dair AA muhabirine değerlendirdi.

Kimura, 11 Mart 2011 sonrası verilen tahliye emirleriyle yaklaşık 160 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeyi terk ettiğini belirterek, bu süreçte tahliyelerin kademeli kaldırılması sonucu şimdiye kadar yaklaşık 130 bin kişinin geri döndüğünü söyledi.

Yaklaşık 13 bin 800 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Fukuşima’da 337 kilometrekare alanın "girişe yasak bölge" konumunda olduğuna dikkati çeken Kimura, Temmuz 2020 itibarıyla 1 milyon 827 bin nüfuslu Fukuşima eyaletine kayıtlı 37 bin 814 kişinin tahliye şartlarında hayatını sürdürdüğünü vurguladı.

Fukuşima Valiliği Uluslararası Büro Sorumlusu Kimura, valilik olarak 10 yılda eyalet genelindeki yeniden imar faaliyetleri kapsamında tarım, hayvancılık ve balıkçılığın kalkındırılması, sağlık merkezlerinin açılması, toprağın arındırılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve halkın rehabilite edilmesi gibi projeler yürütüldüğünü dile getirdi.

"Afet durumu sona ermedi, zarar büyük"

Santral bünyesindeki reaktörlerin devreden çıkarılması sürecine değinen Kimura, merkezi hükümet ve Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin operatörü Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının "daha düzgün" sorumluluk almasını beklediklerini vurguladı.

Kimura, reaktörlerin devreden çıkarılmasının planlandığı gibi yürümediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda ivedilikle hareket edilmesi gerekiyor. Herkesin bildiği gibi kazanın üzerinden 10 yıl geçti ancak süreç ilerlemiyor. 10 yıl önceki planlar unutuluyor. Afet durumu sona ermedi, zarar büyük. Reaktörlerin devreden çıkarılmasına yönelik TEPCO’nun alması gereken çok yol var. TEPCO yapması gerekeni yapmadı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da çıkmasıyla Fukuşima’nın kalkınması geri plana atıldı. Fukuşima’ya yönelik dezenformasyon da var. Eyaletin imarına yönelik birçok ihtiyaç var."

"Çağa uygun Fukuşima istiyoruz"

Fukuşima Valiliği ile eyalet halkının bu konuda beraber "fikir birliği" içerisinde olduğunun altını çizen Kimura, "Tohoku depreminde büyük yara alan Fukuşima’nın afet öncesi haline hızlı şekilde geri dönülmesine yönelik vaatlerin tutulmasını istiyoruz. Sadece bu değil, yeni sanayi alanları ve yeniliklerin ortaya çıkarıldığı bir geleceğe, yani Fukuşima’nın çağa uygun bir hale ulaştırılmasını talep ediyoruz. Dünya basınına bu talebimizi duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji ve rüzgar enerjilerine yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi çağrısında bulunan Kimura, "Fukuşima’yı daha iyi bir eyalet haline getirmek için çalışıyoruz. Geleceğe ümitle bakmak istiyoruz. Devlet ve TEPCO’dan daha düzgün şekilde sorumluluğunu hissetmesini talep ediyoruz." dedi.

AA

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 12:53