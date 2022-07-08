G20 toplantısında olay: Lavrov salonu terk etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 Dışişleri Bakanları zirvesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Moskova'yı eleştirmesi üzerine toplantıyı terk etti.

AFP'ye konuşan diplomatik kaynaklar Lavrov'un ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın videokonferans yoluyla yaptığı konuşma sırasında da salondan ayrıldığını aktardı.

Rus bakanın, ABD Dışişleri Bakanı Antonu Blinken'in Rusya'yı kınadığı sırada da salonda olmadığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı müttefikleri Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılan zirvede Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sonlandırması için baskıyı artırdı.

Blinken ve Lavrov, 24 Şubat'ta başlayan işgal sonrası ilk defa aynı ortamda bulundu fakat Blinken Rus mevkidaşı ile birebirde görüşmeyi reddetti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken "Burada duyduğumuz sadece Birleşik Devletler'den değil tüm dünyadan gelen tek sesli şiddeti durdurma çağrısıdır," ifadelerini kullandı.

Lavrov ise görüşmek için Washington'ın peşinden koşmayacaklarını söyledi ve Batılı ülkelerin G20 gibi bir platformu küresel sorunlar dışında kullanmasını kınadı.

ABD ve bazı Batılı ülkeler Rusya'yı toplantı takviminden çıkarmak istese de tarafsız konumunu korumak isteyen ev sahibi Endonezya, hem Rus hem de Ukrayna dışişleri bakanlarını zirveye davet etti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Lavrov'un bulunduğu sırada "Bu savaşa bir an evvel son verip görüş ayrılıklarımızı masada çözmek bizim sorumluluğumuzdadır," ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Çok taraflılık maalesef birçok ülkenin ya da bazı örgütlerin attığı tek taraflı adımlarla zayıflatılmıştır." ifadelerini kullanarak ABD ve Batılı ülkelerin tavrını eleştirdi.

Kaynak: Euronews