Generaller köyde görüştü

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore ve Kuzey Kore general düzeyindeki askeri heyetleri, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçtiğimiz ay yapılan zirvede üzerinde konuşulan ve anlaşmaya varılan uygulamaların hayata geçirilmesi için bir araya geldi. Görüşmenin iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde gerçekleştiği bildirildi.

İki ülkenin müzakerelerini Güney Kore'den Tümgeneral Kim Do-gyun ile Kuzey Kore'den Korgeneral An Ik-san yürütüyor.

Güney Koreli general Kim, "Buraya en son geldiğimde gördüklerimle kıyaslandığında belirgin değişiklikler olduğunu gördüm ve Ortak Güvenlik Alanı'nın silahsızlandırılması için atılan adımların pratikte ilerleme kaydettiğini gözlerimle görmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Kuzey Koreli Korgeneral An, iki Kore ordusunun da barış çabalarına katkı sağladığına dikkati çekerek, bu durumdan "gurur duyduğunu" ifade etti.

Yakın zaman öncesine kadar, iki Kore'nin askeri kuvvetlerinin birbirine silah doğrulttuğunu hatırlatan An, "Ancak askerlerin, liderlerimizin isteklerini yerine getirerek, halklarımızın ideolojisini gerçekleştirme çabalarının ön saflarında olmasından mutluluk duyuyorum." sözlerini kullandı.

DÜŞMAN KARDEŞLER ARASINDA YAKINLAŞMA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 10:02