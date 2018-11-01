Guantanamo'dan çıkan beş Taliban barış görüşmelerine katılacak

Bir zamanlar Guantanamo Körfezi'nde gözaltına alınan Taliban'ın beş kıdemli üyesi, Afganistan'daki ABD'ye pahalıya patlayan savaşa son vermek için başlatılan barış görüşmeleri ekibine katıldı.

ABD ile Katar'da müzakere masasına oturan ekip şimdi barış sürecindeki “Taliban Beşlisi” olarak adlandırılıyor. Katar'da sıkı koruma altında yaşayan Guantanamo mahkumu beş Taliban üyesi Afganistan'da Taliban'ın yakaladığı Amerikan askeri Çavuş Bowe Bergdahl karşılığında 2014 yılında serbest bırakıldılar.

2000 yılında binlerce Şii'nin mezhep katliamıyla suçlanan eski Taliban ordusu şefi Muhammed Fazl, Usame bin Ladin ve Molla Ömer'e yakın olduğu söylenen eski Herat eyaleti valisi Khairullah Khairkhwa, aynı zamanda milletvekili ve yardımcısı Molla Ömer ve Nabi Omari'ye de yakın olan istihbarat şefi yardımcısı Molla Norullah Nori.

Afganistan doğumlu ABD’li diplomat Zalmay Khalilzad’ın uzun süren savaşa müzakere edilmiş bir çözüm bulma amaçlı görüşmeler yürüten Doha’daki siyasi ofisinin resmi üyeleri olarak belirlendi.

Aynı zamanda Pakistan'daki Imran Khan başkanlığındaki yeni hükümet, 2010'dan bu yana hapiste bulunan kıdemli Afgan Taliban lideri Molla Abdul Ghani Baradar (Molla Birader)'ı serbest bıraktı. Serbest bırakılmasının ardından Molla Baradar'ın, Taliban destekçilerine gelecekte yapıcı bir rol oynayacağına dair söz verdiği bir ses kaseti yayınladığı söyleniyor.

"Taliban eski liderlerini geri topluyor"

Siyasi analist Haroun Mir yaşananları,“Taliban eski nesillerini geri getiriyor, bu da Taliban'ın düşüncelerini veya liderliklerini değiştirmediği anlamına geliyor." olarak değerlendiriyor.



Katar'ın terörle mücadele ve çatışma çözümü dışişleri bakanının özel elçisi olan Mutlaq el-Qahtani konu hakkında, “Benim açımdan, Afganistan hükümetinin bu adamlara Guantanamo'dan çıkmış olmalarına dair bir itirazı yoktu. Sebepleri anlıyorlar. Bu adamların sahip olduğu rolü göz önünde bulundurarak, belki de Afganistan'daki ulusal uzlaşma ve barış sürecinde olumlu bir rol oynayabilirler diye düşünüyorum. Amerikalıların da aynı umutları var bu yeni gelişme, Taliban delegasyonuna değer katacak.” dedi.

Afgan hükümetinin barış konseyi üyesi olan Hakim Mujahed, eski Guantanamo tutuklularının Katar bürosunda bulunmasının İslamcı grubun bir anlaşma arayışında ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi. Mujahed, “Bu insanlar tüm Talibanlar arasında saygı görüyor. Söz konusu kişiler Taliban liderliği ve mücahidlerle birlikte ağırlığını taşıyor” dedi.

Kaynak: Independent, www.dunyabulteni.net