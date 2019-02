Gucerat Hinduları ilk kez bir camiyi ziyaret etti

Hindu erkekleri ve kadınları, Gucerat'taki Naroda Patiya'dan sadece 6 kilometre uzaklıktaki Rakhial Bölgesi Soni Chawl'da Ömer bin Hattab cami ziyarete açıldı.

Bir Hindu ziyaretçisi ANI haber ajansına yaptığı yorumda "Camiyi herkese açık tuttukları için mutluyum. Bugün buraya geldim ve bana olumlu hisler veren Namaz'a tanık oldum" dedi.

Ömer bin Hattab'ın mütevelli heyeti, farklı dinlere mensup insanlar arasında birlik duygusu yaşaması için ziyaretçilere “camilerde ne yapıldığını ve neden günde beş kez dua ettiklerini” ilk elden tecrübe etmeleri için caminin kapılarını açtı.

Cami komite üyesi, “Temel amaç, insanlar arasında toplumsal uyum sağlamaktır. Bugün insanlar camide gerçekleşen faaliyetler hakkında yanlış izlenimler yaşıyorlar. Dolayısıyla, insanların burada tam olarak ne olduğunu bilmelerini sağlamak için açık tuttuk. Bu eğilimi takip ederek insanların dinimizi anlayabilmesi için " dedi.

The Times of India ile konuşan Pravin Patel, camiyi ziyaret ettiğini ve neden günde beş kez namaz kılındığını ve İslam'ın görüşlerinizi ifade etme özgürlüğünü nasıl verdiğini öğrendiğini söyledi. Kur'an-ı Kerim'den ayet yazılı bir posteri işaret ederek, her insanın görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu yazdığını söyledi.

Hadis ile sosyal medya uyarısı

Organizatörler ayrıca, Hz. Muhammed (SAV)'in bir sözünün yazdığı mesajını gösteren ve WhattsApp, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya forumlarını gösteren bir akıllı telefonun görüntüsünü gösteren bir panel hazırladılar. Mesaj, “Dedikodu yaymayın. Hz. Muhammed (SAV), gerçekliğini kontrol etmeden bir mesaj yayan adamın aynı zamanda yalancı olduğunu da söylemişti.” idi.

Bazı camilerin mütevelli heyetleri, Hyderabad ve Pune'da kısa bir süre önce bu tür kampanyaları yürütmüştür. Ancak, ilk kez Gujarati Hinduları bir camiyi ziyaret etme şansına sahip oldu.

WhatsApp linçleri

Hindistan'da WhatsApp'tan yayılan dedikodular yüzünden birçok kez cinayet işleniyor.

Hindistan’da son Haziran-Temmuz 2018 tarihleri arasında iki ayda 20’den fazla kişi linç edildi. Linçlerin sebebi ise platformda yayılan sahte çocuk kaçırma haberleri. Ülke ise bu olaylardan platformu sorumlu tuttuğunu açıklamıştı. 2.000 kişilik kalabalık bir grup tarafından linç edilerek öldürülen 27 yaşındaki Mohammad Azam davasında polis güçleri tutuklamalara başladı.

