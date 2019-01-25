Gujarat katliamı suçlusu 4 kişi kefaletle serbest

Hindistan'da yüksek mahkeme, 2002 yılında Gujarat eyaletinde yaşanan Müslüman katliamında suçlu bulunan 4 Hindu'yu kefaletle serbest bıraktı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olaylar sırasında Gujarat eyaletinin başkanlığını yürütüyordu.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Şubat 2002'de Müslümanlar ile Hindular arasında çıkan çatışmalarda çoğunluğu Müslüman çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Eyalet yönetimi olayları durduruncaya kadar büyük bir çoğunluğu Müslümanlar olmak üzere 1000 insan öldürüldü.

28 Şubat 2002'de başlayan olaylara karıştığı iddia edilen 66 kişi suçlanmıştı.

Dava 7 Ekim 2009'da başlamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net