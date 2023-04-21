Gujarat olayları davasında 67 kişiye beraat

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde mahkeme, 2002'de en az 1000 kişinin öldüğü olaylarda 11 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 67 kişinin beraatına karar verdi.

Hindistan'da Gujarat'ın Ahmedabad kentindeki mahkeme, 28 Şubat 2002'de Müslümanların evlerine saldırarak 11 kişiyi öldürmek suçlamasıyla yargılananlar hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, aralarında iktidardaki Bharatiya Janata Partili (BJP) eski Gujarat Kadın ve Çocuk Gelişimi Bakanı Maya Kodnani ile aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal'ın yöneticilerinden Babu Bajrangi'nin de olduğu 67 kişinin beraatına hükmetti.

67 kişinin beraatıyla 11 Müslüman'ı öldürmekle suçlananların tamamı davadan beraat etmiş oldu.

Olaylarda 11 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 86 kişiden 18'i dava sürecinde ölmüş, biri daha önce serbest bırakılmıştı.

Ocakta da Gujarat'taki mahkeme, olaylarda 17 Müslüman'ı öldürmekle suçlanan 22 kişi hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2002 Gujarat olayları, Hindistan'ın Gujarat eyaletinde gerçekleşen şiddet olaylarıdır. Olayların çıkış noktası, 27 Şubat 2002 tarihinde, Godhra kentinde bir trenin yanması sonucu 59 Hindu yolcunun ölmesidir. Bu olayın ardından, Hindu milliyetçileri ve Müslümanlar arasında çatışmalar çıktı ve Gujarat eyaleti genelinde çatışmalar günlerce devam etti.

Çatışmalar sonucunda, binlerce insan hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Çoğu öldürülen kişi Müslümanlardan oluşuyordu ve olaylar sonucu yaklaşık 150.000 Müslüman evlerini terk etmek zorunda kaldı. Olaylar, uluslararası toplumda büyük bir tepkiye neden oldu ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan Gujarat eyaletinin yönetimi eleştirildi.

Olayların sorumluları ve nedenleri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazıları, olayların planlanmış bir saldırı olduğunu ve hükümetin bu saldırıyı engellemekte yetersiz kaldığını iddia etmektedir. Diğerleri ise, olayların spontane olarak ortaya çıktığını ve hükümetin bu çatışmaları önlemeye çalıştığını savunmaktadır.